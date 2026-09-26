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Коммутатор TP-Link TL-SG116 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SG116

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Коммутатор TP-Link TL-SG116 - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SG116 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG116 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295106
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i /802.3u /802.3ab /802.3x /802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45)
Габаритные размеры, мм
286х111,7х25,4
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х17х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG116

TL-SG116 способен легко обеспечить повышение скорости для сервера или магистральной сети. Где бы вы ни находились — в офисе или дома — TL-SG116 окажет незаменимую помощь в организации вашего бизнеса. Подключение по принципу «plug and play» позволит легко устанавливать устройство. Автосогласование на каждом порту помогает определять скорость подключения сетевого устройства и автоматически настраивать подходящую скорость передачи данных для соответствующего устройства.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG116




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i /802.3u /802.3ab /802.3x /802.1p
Порты
16 портов 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием, авто-MDI/MDIX (разьёмы RJ45)
Габаритные размеры, мм
286х111,7х25,4
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
TL-SG116 способен легко обеспечить повышение скорости для сервера или магистральной сети. Где бы вы ни находились — в офисе или дома — TL-SG116 окажет незаменимую помощь в организации вашего бизнеса. Подключение по принципу «plug and play» позволит легко устанавливать устройство. Автосогласование на каждом порту помогает определять скорость подключения сетевого устройства и автоматически настраивать подходящую скорость передачи данных для соответствующего устройства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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