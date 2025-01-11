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Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

2 Отзывы
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Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293792
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
139х28х113
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х8
Вес, г.
750

Описание товара Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

Небольшой SOHO коммутатор на 5 гигабитных портов L2 под управлением SwOS. отличие данного коммутатора от коммутатора RB260GS в том, что у данной модели присутствует Mikrotik Poe  на 5 портах, т е. RB260GSP может запитывать другие устройства Микротик по Eth кабелю. 

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает сразу после того, как воткнул в розетку, но при этом есть интерфейс для тонкой настройки. Питает через PoE точку доступа.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Maxim B.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный PoE инжектор на несколько портов сразу, с возможностью управления, к тому же. SwOS -- вполне достаточно для работы с теми же 4мя точками доступа с PoE-питанием. А 1й порт -- как аплинк. Можно и SFP задействовать для оптики. Питания на всё хватает от штатного БП.



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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
139х28х113
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшой SOHO коммутатор на 5 гигабитных портов L2 под управлением SwOS. отличие данного коммутатора от коммутатора RB260GS в том, что у данной модели присутствует Mikrotik Poe  на 5 портах, т е. RB260GSP может запитывать другие устройства Микротик по Eth кабелю. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает сразу после того, как воткнул в розетку, но при этом есть интерфейс для тонкой настройки. Питает через PoE точку доступа.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Maxim B.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный PoE инжектор на несколько портов сразу, с возможностью управления, к тому же. SwOS -- вполне достаточно для работы с теми же 4мя точками доступа с PoE-питанием. А 1й порт -- как аплинк. Можно и SFP задействовать для оптики. Питания на всё хватает от штатного БП.


Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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