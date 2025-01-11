Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293792
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
139х28х113
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х8
Вес, г.
750
Описание товара Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)
Небольшой SOHO коммутатор на 5 гигабитных портов L2 под управлением SwOS. отличие данного коммутатора от коммутатора RB260GS в том, что у данной модели присутствует Mikrotik Poe на 5 портах, т е. RB260GSP может запитывать другие устройства Микротик по Eth кабелю.
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Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
139х28х113
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Небольшой SOHO коммутатор на 5 гигабитных портов L2 под управлением SwOS. отличие данного коммутатора от коммутатора RB260GS в том, что у данной модели присутствует Mikrotik Poe на 5 портах, т е. RB260GSP может запитывать другие устройства Микротик по Eth кабелю.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Достоинства:
Комментарий:
Работает сразу после того, как воткнул в розетку, но при этом есть интерфейс для тонкой настройки. Питает через PoE точку доступа.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный PoE инжектор на несколько портов сразу, с возможностью управления, к тому же. SwOS -- вполне достаточно для работы с теми же 4мя точками доступа с PoE-питанием. А 1й порт -- как аплинк. Можно и SFP задействовать для оптики. Питания на всё хватает от штатного БП.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)
Достоинства:
Комментарий:
Работает сразу после того, как воткнул в розетку, но при этом есть интерфейс для тонкой настройки. Питает через PoE точку доступа.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный PoE инжектор на несколько портов сразу, с возможностью управления, к тому же. SwOS -- вполне достаточно для работы с теми же 4мя точками доступа с PoE-питанием. А 1й порт -- как аплинк. Можно и SFP задействовать для оптики. Питания на всё хватает от штатного БП.