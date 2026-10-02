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Коммутатор Planet ISW-500T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Planet ISW-500T

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Коммутатор Planet ISW-500T - фото 1
Коммутатор Planet ISW-500T - фото 2
Коммутатор Planet ISW-500T - фото 3
Коммутатор Planet ISW-500T - фото 4
Коммутатор Planet ISW-500T - фото 5
Коммутатор Planet ISW-500T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор Planet ISW-500T - фото 1
  • Коммутатор Planet ISW-500T - фото 2
  • Коммутатор Planet ISW-500T - фото 3
  • Коммутатор Planet ISW-500T - фото 4
  • Коммутатор Planet ISW-500T - фото 5
  • Коммутатор Planet ISW-500T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648652
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3az
Габаритные размеры, мм
70x104x30
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х4
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор Planet ISW-500T

Промышленный компактный коммутатор PLANET ISW-500T имеет 5-портов 10/100TX, подходящий для промышленного использования, в прочном, но компактном корпусе стандарта IP30 так-же имеет широкую резервную систему питания (12~48 В постоянного тока или 24 В переменного тока). ISW-500T способен работать в любых суровых условиях с рабочей температурой в диапазоне от -40 до 75 градусов C. Поскольку тенденция к созданию инфраструктуры IIoT (промышленный интернет вещей) постепенно набирает обороты, ISW-500T специально разработан для того, чтобы упростить развертывание промышленной сети, поскольку он поставляется в готовом к работе виде. Кроме того, он стабилен и надежен, когда дело доходит до быстрой передачи данных и энергии.



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Теги товара: Коммутаторы 5 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Planet ISW-500T




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1X, IEEE 802.3az
Габаритные размеры, мм
70x104x30
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Страна производитель
Китай
Описание
Промышленный компактный коммутатор PLANET ISW-500T имеет 5-портов 10/100TX, подходящий для промышленного использования, в прочном, но компактном корпусе стандарта IP30 так-же имеет широкую резервную систему питания (12~48 В постоянного тока или 24 В переменного тока). ISW-500T способен работать в любых суровых условиях с рабочей температурой в диапазоне от -40 до 75 градусов C. Поскольку тенденция к созданию инфраструктуры IIoT (промышленный интернет вещей) постепенно набирает обороты, ISW-500T специально разработан для того, чтобы упростить развертывание промышленной сети, поскольку он поставляется в готовом к работе виде. Кроме того, он стабилен и надежен, когда дело доходит до быстрой передачи данных и энергии.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 5 портов
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