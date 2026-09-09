Коммутатор Hikvision 9 RJ45 100M PoE DS-3E0109P-E(C)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286912
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х19х11
Вес, г.
210
Описание товара Коммутатор Hikvision 9 RJ45 100M PoE DS-3E0109P-E(C)
Hikvision DS-3E0109P-E(C) - универсальный PoE-коммутатор, который относится к классу неуправляемых приборов. Устройство имеет 8 портов для передачи питания на расстояние до 250 м, а также Uplink интерфейс для подключения к локальной сети. Модель подходит для оборудования охранных систем, сетей видеонаблюдения и других приборов, поддерживающих технологию.
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Hikvision DS-3E0109P-E(C) - универсальный PoE-коммутатор, который относится к классу неуправляемых приборов. Устройство имеет 8 портов для передачи питания на расстояние до 250 м, а также Uplink интерфейс для подключения к локальной сети. Модель подходит для оборудования охранных систем, сетей видеонаблюдения и других приборов, поддерживающих технологию.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Hikvision 9 RJ45 100M PoE DS-3E0109P-E(C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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