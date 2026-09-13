Коммутатор TP-Link TL-SG105MPE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб.
В наличии
Код товара: 723601
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Загружаем...
8 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с, 1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.08
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG105MPE
Этот коммутатор TP-Link создан для тех, кто ценит простоту использования без сложных настроек. Пять портов RJ45 с базовой скоростью до 1 Гбит/сек обеспечивают быструю передачу данных для рабочих станций, периферии или домашних устройств. Отдельный SFP-порт поддерживает скорости до впечатляющих 100 Гбит/с, что делает устройство гибким даже при подключении к высокоскоростным трассам. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо через кабель, сокращая количество проводов на рабочем столе. Компактный настольный форм-фактор не займёт много места. Вместительная таблица на 2000 MAC-адресов справится даже с активной офисной сетью.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке, Резиновые ножки
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с, 1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Этот коммутатор TP-Link создан для тех, кто ценит простоту использования без сложных настроек. Пять портов RJ45 с базовой скоростью до 1 Гбит/сек обеспечивают быструю передачу данных для рабочих станций, периферии или домашних устройств. Отдельный SFP-порт поддерживает скорости до впечатляющих 100 Гбит/с, что делает устройство гибким даже при подключении к высокоскоростным трассам. Поддержка PoE 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо через кабель, сокращая количество проводов на рабочем столе. Компактный настольный форм-фактор не займёт много места. Вместительная таблица на 2000 MAC-адресов справится даже с активной офисной сетью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TP-Link TL-SG105MPE - по цене 8600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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