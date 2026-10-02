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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
601 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648728
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Описание товара Коммутатор D-Link (DXS-5000-54S/A1ASI)
Управляемый коммутатор 3 уровня D-Link DXS-5000-54S, оснащенный 48 портами 10GBase-X SFP+ и 6 портами 40GBase-X QSFP+, обеспечивает высокую производительность, маршрутизацию трафика с низким уровнем задержки, высокую плотность портов и подходит для работы в дата-центре. Поддержка Open Network Install Environment (ONIE) позволяет использовать коммутатор DXS-5000-54S для управления и расширения инфраструктур дата-центров в программно-определяемых сетях (SDN). Управляемый коммутатор D-Link оснащен источниками питания с возможностью «горячей» замены и модульной схемой вентиляторов, что обеспечивает высокий уровень надежности и отказоустойчивости.
Управляемый коммутатор 3 уровня D-Link DXS-5000-54S, оснащенный 48 портами 10GBase-X SFP+ и 6 портами 40GBase-X QSFP+, обеспечивает высокую производительность, маршрутизацию трафика с низким уровнем задержки, высокую плотность портов и подходит для работы в дата-центре. Поддержка Open Network Install Environment (ONIE) позволяет использовать коммутатор DXS-5000-54S для управления и расширения инфраструктур дата-центров в программно-определяемых сетях (SDN). Управляемый коммутатор D-Link оснащен источниками питания с возможностью «горячей» замены и модульной схемой вентиляторов, что обеспечивает высокий уровень надежности и отказоустойчивости.
Коммутатор D-Link (DXS-5000-54S/A1ASI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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