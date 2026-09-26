Коммутатор Mellanox MSN2201-CB2FC

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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
444 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740886
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Mellanox предлагает управляемый коммутатор с расширенными возможностями для современных сетей. 48 портов RJ45 с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают быструю передачу данных для большого числа устройств. Дополнительные 4 SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют гибкость подключения. Благодаря настольному форм-фактору коммутатор легко разместить даже в ограниченном пространстве. Уровень L2 открывает широкие возможности для эффективного управления сетью, а таблица MAC-адресов на 2000 записей гарантирует стабильную работу при большом количестве подключённых устройств. Поддержка PoE отсутствует — всё внимание только на скорости и надежности коммутации.
Mellanox предлагает управляемый коммутатор с расширенными возможностями для современных сетей. 48 портов RJ45 с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают быструю передачу данных для большого числа устройств. Дополнительные 4 SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют гибкость подключения. Благодаря настольному форм-фактору коммутатор легко разместить даже в ограниченном пространстве. Уровень L2 открывает широкие возможности для эффективного управления сетью, а таблица MAC-адресов на 2000 записей гарантирует стабильную работу при большом количестве подключённых устройств. Поддержка PoE отсутствует — всё внимание только на скорости и надежности коммутации.
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