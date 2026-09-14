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Коммутатор TP-Link SG2452LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG2452LP

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Коммутатор TP-Link SG2452LP - фото 1
Коммутатор TP-Link SG2452LP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG2452LP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG2452LP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736661
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х10
Вес, кг.
6.7

Описание товара Коммутатор TP-Link SG2452LP

Это управляемый коммутатор уровня L2+ (с элементами L3, например, статической маршрутизацией) из линейки Omada. Его сильная сторона — сочетание высокой плотности портов, поддержки PoE+ и гибких инструментов управления. Он отлично подходит для малого и среднего бизнеса, систем видеонаблюдения, офисных беспроводных сетей или образовательных учреждений, где нужно подключить много устройств (точки доступа, IP-камеры, VoIP-телефоны) и при этом иметь контроль над трафиком.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG2452LP




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Это управляемый коммутатор уровня L2+ (с элементами L3, например, статической маршрутизацией) из линейки Omada. Его сильная сторона — сочетание высокой плотности портов, поддержки PoE+ и гибких инструментов управления. Он отлично подходит для малого и среднего бизнеса, систем видеонаблюдения, офисных беспроводных сетей или образовательных учреждений, где нужно подключить много устройств (точки доступа, IP-камеры, VoIP-телефоны) и при этом иметь контроль над трафиком.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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