Коммутатор TP-Link SG3452X
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Характеристики
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 070 руб.
В наличии
Код товара: 723586
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
59 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки, руководство пользователя.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х10
Вес, кг.
3.9
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3452X
Управляемый L2+ коммутатор TP-Link TL-SG3452X с 48 гигабитными портами RJ-45 и четырьмя портами SFP+ интегрируется с облачным сервисом Omada SDN и поддерживает автоматическую настройку параметров, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Угрозы предотвращают привязка IP?MAC?порт, список управления доступом ACL, безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X и аутентификация RADIUS. Коммутатор TP-Link TL-SG3452X работает бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Устройство монтируется в стойку или устанавливается на столе. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 50 °C.
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Бренд
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Кабель питания, крепеж для установки в стойку, резиновые ножки, руководство пользователя.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Управляемый L2+ коммутатор TP-Link TL-SG3452X с 48 гигабитными портами RJ-45 и четырьмя портами SFP+ интегрируется с облачным сервисом Omada SDN и поддерживает автоматическую настройку параметров, централизованное облачное управление и умный мониторинг. Угрозы предотвращают привязка IP?MAC?порт, список управления доступом ACL, безопасность портов, защита от DoS?атак, защита от широковещательных штормов, DHCP Snooping, 802.1X и аутентификация RADIUS. Коммутатор TP-Link TL-SG3452X работает бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Устройство монтируется в стойку или устанавливается на столе. Коммутатор рассчитан на эксплуатацию при положительных температурах не выше 50 °C.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор TP-Link SG3452X - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 59070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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