Коммутатор Tenda S105
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda S105
Коммутатор Tenda S105 прекрасно подойдет для небольших компаний и предприятий. В нем предусмотрено 5 портов для подключения, все они выводят сигнал с максимальной скоростью 100 Мбит/с. Tenda S105 имеет внутреннюю пропускную способность 1 Гбит/с и быстро обрабатывает сигналы. Устройство выдерживает температуру от 0 до +40 ?C, прекрасно переносит условия эксплуатации. Влажность воздуха может составлять от 10 % до 90 %, не образуется конденсата на основных элементах оборудования. В таблицу может быть занесено до 2000 MAC-адресов. Устройство поддерживает стандарты Auto MDI/MDIX, удается проводить автоматическую настройку портов и быстро подготавливать коммутатор к дальнейшему использованию. Модель относится к настольному типу.
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