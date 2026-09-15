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Коммутатор ORIGO OS1108/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS1108/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1108/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS1108/A1A
790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
8
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
1024
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х6
Вес, г.
350

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1108/A1A

Коммутатор ORIGO OS1108 представляет собой простое доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп офисах, образовательных медицинских учреждениях. OS1108 не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения подключенным устройством активирует режим дуплекса.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1108/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
8
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
1024
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS1108 представляет собой простое доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп офисах, образовательных медицинских учреждениях. OS1108 не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Коммутатор автоматически выбирает максимально возможную скорость соединения подключенным устройством активирует режим дуплекса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор ORIGO OS1108/A1A - по цене 790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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