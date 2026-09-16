Коммутатор Netis ST108D
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST108D
Неуправляемый коммутатор Netis — это простое решение для создания эффективной локальной сети. Компактный настольный форм-фактор идеально впишется даже в ограниченное пространство. Восемь портов RJ45 с поддержкой скорости до 1000 Мбит/с позволяют легко подключить множество устройств и обеспечить стабильную высокоскоростную передачу данных. Уровень L2 открывает возможности для быстро разворачиваемой сетевой инфраструктуры без сложных настроек. Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволит питать совместимые устройства напрямую через порт — забудьте о лишних проводах и блоках питания. Таблица MAC-адресов на 2000 записей повышает стабильность работы сети даже при большом количестве подключённых устройств.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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