Top.Mail.Ru
Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 1
Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 2
Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 3
Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
  • Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 1
  • Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 2
  • Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 3
  • Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х7
Вес, г.
300

Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S

Коммутатор NEOMAX — компактное настольное решение для подключения до 5 устройств через порты RJ45. Поддержка скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает гибкость при работе с разными сетевыми устройствами, а уровень L2 и таблица MAC-адресов на 2000 записей делают коммутатор практичным для повседневных сетевых задач. Неуправляемый тип обеспечивает простое подключение без сложной настройки. Лёгкий корпус весом всего 0,3 кг не займёт много места на рабочем столе, поэтому NEOMAX удобно использовать дома, в небольшом офисе или другом компактном сетевом пространстве.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор NEOMAX — компактное настольное решение для подключения до 5 устройств через порты RJ45. Поддержка скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает гибкость при работе с разными сетевыми устройствами, а уровень L2 и таблица MAC-адресов на 2000 записей делают коммутатор практичным для повседневных сетевых задач. Неуправляемый тип обеспечивает простое подключение без сложной настройки. Лёгкий корпус весом всего 0,3 кг не займёт много места на рабочем столе, поэтому NEOMAX удобно использовать дома, в небольшом офисе или другом компактном сетевом пространстве.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор NEOMAX NMS-105P-1000-S - по цене 720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...