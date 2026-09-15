Top.Mail.Ru
Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 1
Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 2
Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 3
Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 4
Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 1
  • Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 2
  • Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 3
  • Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 4
  • Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554789
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
100 x 23 x 64
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, г.
250

Описание товара Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D)

Коммутатор Tenda TEG1005D в сером корпусе, подходящем для настольной или настенной установки, может обеспечивать подключенным к его Ethernet-портам устройствам доступ к высокоскоростному интернет-соединению. Присоединение устройств сетевой периферии осуществляется к 5 гигабитным Ethernet-разъемам коммутатора. Для обеспечения быстрой и точной передачи данных к соответствующим портам модель получает таблицу МАС на 2000 адресов. Коммутатор Tenda TEG1005D является неуправляемым и решает задачу коммутации устройств непосредственно после их подключения за счет Ethernet-кабелей. На металлическом корпусе модели расположены индикаторы активности, питания и состояния. Энергопотребление прибора с питанием от сетевого адаптера не превышает 2.5 Вт.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
100 x 23 x 64
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEG1005D в сером корпусе, подходящем для настольной или настенной установки, может обеспечивать подключенным к его Ethernet-портам устройствам доступ к высокоскоростному интернет-соединению. Присоединение устройств сетевой периферии осуществляется к 5 гигабитным Ethernet-разъемам коммутатора. Для обеспечения быстрой и точной передачи данных к соответствующим портам модель получает таблицу МАС на 2000 адресов. Коммутатор Tenda TEG1005D является неуправляемым и решает задачу коммутации устройств непосредственно после их подключения за счет Ethernet-кабелей. На металлическом корпусе модели расположены индикаторы активности, питания и состояния. Энергопотребление прибора с питанием от сетевого адаптера не превышает 2.5 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda 5PORT 100/1000M (TEG1005D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...