Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
Коммутатор DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Коммутатор DGS-1005D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1005D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1005D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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