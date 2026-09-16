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Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A

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Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 7
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 8
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 9
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 10
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 11
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 7
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 8
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 9
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 10
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 11
  • Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723325
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Комплект для монтажа на стену, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х8
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A

Коммутатор DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Коммутатор DGS-1005D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1005D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1005D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Комплект для монтажа на стену, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Данный коммутатор выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Коммутатор DGS-1005D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1005D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1005D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Коммутатор D-Link DGS-1005D/R1A - стоимость товара 1440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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