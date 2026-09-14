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Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W

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Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 1
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 2
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 3
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 4
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 5
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 6
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 7
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 8
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 9
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 4
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 5
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 6
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 7
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 8
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 9
  • Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W
2 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
коммутатор, документация, упаковка
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х7
Вес, г.
740

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W

Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W предназначен для частного использования, а также для решения задач малого бизнеса. При своих компактных размерах устройство отличается высокой производительностью и функциональностью, благодаря чему отлично подойдет для создания или улучшения существующих сетей, организации видеонаблюдения, IP-телефонии и других подобных решений. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечит простое и удобное управление. Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W относится к неуправляемому типу с коммутацией Store and Forward, при которой устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Кроме того, данная модель поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели коммутатора предусмотрено 6 стандартных сетевых портов, из которых 4 – с поддержкой питания PoE. Также устройство отличается большой таблицей MAC-адресов, что дополнительно способствует большому количеству одновременных подключений и стабильно высокой производительности. Благодаря своим размерам коммутатор может легко располагаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
коммутатор, документация, упаковка
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W предназначен для частного использования, а также для решения задач малого бизнеса. При своих компактных размерах устройство отличается высокой производительностью и функциональностью, благодаря чему отлично подойдет для создания или улучшения существующих сетей, организации видеонаблюдения, IP-телефонии и других подобных решений. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечит простое и удобное управление. Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W относится к неуправляемому типу с коммутацией Store and Forward, при которой устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Кроме того, данная модель поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели коммутатора предусмотрено 6 стандартных сетевых портов, из которых 4 – с поддержкой питания PoE. Также устройство отличается большой таблицей MAC-адресов, что дополнительно способствует большому количеству одновременных подключений и стабильно высокой производительности. Благодаря своим размерам коммутатор может легко располагаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W - данный товар вы можете купить по цене 2020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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