Top.Mail.Ru
Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W - фото 1
Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W - фото 2
Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
9
Габаритные размеры, мм
178x26x104
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х6
Вес, кг.
1.13

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W

Неуправляемый 9-портовый коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W ориентирован на «обслуживание» PoE-совместимого оборудования, например – IP-камер и IP-телефонов. Поддержка питания по витой паре реализована на всех 8 «клиентских» портах. Бюджет PoE, составляющий 58 Вт, позволяет не испытывать сложностей в процессе выбора совместимых сетевых устройств. Базовая скорость передачи данных коммутатора составляет 100 Мбит/с. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 1.8 Гбит/с, достаточна для эффективного функционирования всех портов с полной загрузкой. Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W отличается наличием грозозащиты. Максимальное расстояние передачи данных и подачи питания составляет 250 м. Величина этого показателя делает оправданным применение коммутатора в ходе формирования сетевой инфраструктуры крупного частного домовладения или коммерческого объекта большой площади. Одно из преимуществ устройства – возможность настенного монтажа. Разместить коммутатор можно и на столе. Устройство рассчитано на эксплуатацию при положительной температуре (верхний предел которой равен 45 °C).

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
9
Габаритные размеры, мм
178x26x104
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый 9-портовый коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W ориентирован на «обслуживание» PoE-совместимого оборудования, например – IP-камер и IP-телефонов. Поддержка питания по витой паре реализована на всех 8 «клиентских» портах. Бюджет PoE, составляющий 58 Вт, позволяет не испытывать сложностей в процессе выбора совместимых сетевых устройств. Базовая скорость передачи данных коммутатора составляет 100 Мбит/с. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 1.8 Гбит/с, достаточна для эффективного функционирования всех портов с полной загрузкой. Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W отличается наличием грозозащиты. Максимальное расстояние передачи данных и подачи питания составляет 250 м. Величина этого показателя делает оправданным применение коммутатора в ходе формирования сетевой инфраструктуры крупного частного домовладения или коммерческого объекта большой площади. Одно из преимуществ устройства – возможность настенного монтажа. Разместить коммутатор можно и на столе. Устройство рассчитано на эксплуатацию при положительной температуре (верхний предел которой равен 45 °C).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W - стоимость товара 2820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...