Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W
Неуправляемый 9-портовый коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W ориентирован на «обслуживание» PoE-совместимого оборудования, например – IP-камер и IP-телефонов. Поддержка питания по витой паре реализована на всех 8 «клиентских» портах. Бюджет PoE, составляющий 58 Вт, позволяет не испытывать сложностей в процессе выбора совместимых сетевых устройств. Базовая скорость передачи данных коммутатора составляет 100 Мбит/с. Внутренняя пропускная способность устройства, равная 1.8 Гбит/с, достаточна для эффективного функционирования всех портов с полной загрузкой. Коммутатор Tenda TEF1109P-8-63W отличается наличием грозозащиты. Максимальное расстояние передачи данных и подачи питания составляет 250 м. Величина этого показателя делает оправданным применение коммутатора в ходе формирования сетевой инфраструктуры крупного частного домовладения или коммерческого объекта большой площади. Одно из преимуществ устройства – возможность настенного монтажа. Разместить коммутатор можно и на столе. Устройство рассчитано на эксплуатацию при положительной температуре (верхний предел которой равен 45 °C).
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