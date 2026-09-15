Коммутатор Mercusys MS108GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS108GP
Коммутатор Mercusys MS108GP ? прибор, незаменимый для объединения нескольких интеллектуальных устройств в одну локальную сеть с целью обмена данными. Это неуправляемый коммутатор, который поддерживает настенное крепление или настольную установку. Он содержит 8 гигабитных портов PoE, для подключения к которым используется кабель с разъемами RJ45. Все порты содержат изоляцию, что позволяет разделить клиентский трафик одним нажатием. Это повышает производительность устройства и безопасность пользования. Mercusys MS108GP выполнен в прочном металлическом корпусе, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Он совместим с устройствами, которые поддерживают стандарты IEEE 802.3af/at. Базовая скорость передачи достигает 1000 Мбит/сек и 100 Мбит/сек, поэтому коммутатор работает без задержки.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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