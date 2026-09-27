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Коммутатор ORIGO OS1216/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS1216/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 4
Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 5
Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 6
Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 7
Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 4
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 5
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 6
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 7
  • Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627312
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Габаритные размеры, мм
200x117x43
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1216/A1A

Коммутатор ORIGO OS1216 представляет собой простое и надежное решение для подключения рабочих групп на предприятиях, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. OS1216 не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функцию автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1216/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Габаритные размеры, мм
200x117x43
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS1216 представляет собой простое и надежное решение для подключения рабочих групп на предприятиях, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. OS1216 не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функцию автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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