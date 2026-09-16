Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A
Неуправляемый коммутатор DES-1016D с 16 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1016D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1016D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Забота об окружающей среде Коммутатор DES-1016D соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он функционирует бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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