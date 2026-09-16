Коммутатор TP-Link LS109P
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Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
В наличии
Код товара: 723695
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
3 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке• Резиновые ножки
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х7
Вес, г.
970
Описание товара Коммутатор TP-Link LS109P
TP-Link LS109P — это plug-and-play настольный коммутатор, сочетающий в себе простоту развертывания и силу технологии PoE+. Девять портов 10/100 Мбит/с позволят организовать как выделенную подсеть для IP-камер и Wi-Fi точек доступа, так и соединить обычные компьютеры и серверы. Четыре из девяти портов поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт), а ещё четыре — IEEE 802.3af PoE (до 15,4 Вт), предоставляя в общей сложности до 120 Вт питания. Главная мысль: LS109P избавляет от лишних блоков питания и розеток, позволяя прокладывать по одному кабелю и данные, и питание сразу для восьми устройств, сохраняя девятый порт для обычного трафика.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке• Резиновые ножки
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
TP-Link LS109P — это plug-and-play настольный коммутатор, сочетающий в себе простоту развертывания и силу технологии PoE+. Девять портов 10/100 Мбит/с позволят организовать как выделенную подсеть для IP-камер и Wi-Fi точек доступа, так и соединить обычные компьютеры и серверы. Четыре из девяти портов поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт), а ещё четыре — IEEE 802.3af PoE (до 15,4 Вт), предоставляя в общей сложности до 120 Вт питания. Главная мысль: LS109P избавляет от лишних блоков питания и розеток, позволяя прокладывать по одному кабелю и данные, и питание сразу для восьми устройств, сохраняя девятый порт для обычного трафика.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TP-Link LS109P - по цене 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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