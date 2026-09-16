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Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A

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Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 2
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Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 4
Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х9
Вес, г.
480

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A

Коммутатор D-Link DES-1024A благодаря своим компактным размерам не занимает много места. Корпус сделан из высококачественного пластика и имеет приятный дизайн. D-Link DES-1024A оснащен высокоскоростным интерфейсом Ethernet с 24 портами. Передача осуществляется со скоростью 100 Мбит/сек. Максимальная пропускная способность агрегата составляет 4,8 Гбит/сек. Предусмотрен монтаж аппарата в стойку. Разработчики установили расширенную таблицу МАС, которая насчитывает 8192 адресов. Коммутатор поддержки беспроводной сети поддерживает стандарты Auto MDI/MDIX.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DES-1024A благодаря своим компактным размерам не занимает много места. Корпус сделан из высококачественного пластика и имеет приятный дизайн. D-Link DES-1024A оснащен высокоскоростным интерфейсом Ethernet с 24 портами. Передача осуществляется со скоростью 100 Мбит/сек. Максимальная пропускная способность агрегата составляет 4,8 Гбит/сек. Предусмотрен монтаж аппарата в стойку. Разработчики установили расширенную таблицу МАС, которая насчитывает 8192 адресов. Коммутатор поддержки беспроводной сети поддерживает стандарты Auto MDI/MDIX.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - по цене 3150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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