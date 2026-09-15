Top.Mail.Ru
Коммутатор Tenda TEG1016D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Tenda TEG1016D

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Tenda TEG1016D - фото 1
Коммутатор Tenda TEG1016D - фото 2
Коммутатор Tenda TEG1016D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор Tenda TEG1016D - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG1016D - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG1016D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 628731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda TEG1016D
3 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Порты
16х10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Auto MDI/MDIX)
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х5
Вес, кг.
1.29

Описание товара Коммутатор Tenda TEG1016D

Коммутатор Tenda TEG1016D обладает 16 портами RJ45 с автоматическим согласованием 10/100/1000 Мбит/с, скорость передачи в полнодуплексном режиме до 2000 Мбит/с, линейная переадресация по всем портам и большой объем кэша обеспечивают своевременную передачу больших файлов и стабильное потоковое видео.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG1016D




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Порты
16х10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Auto MDI/MDIX)
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEG1016D обладает 16 портами RJ45 с автоматическим согласованием 10/100/1000 Мбит/с, скорость передачи в полнодуплексном режиме до 2000 Мбит/с, линейная переадресация по всем портам и большой объем кэша обеспечивают своевременную передачу больших файлов и стабильное потоковое видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор Tenda TEG1016D - по цене 3520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...