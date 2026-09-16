Коммутатор Mercusys MS110CP
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Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723685
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х11
Вес, г.
800
Описание товара Коммутатор Mercusys MS110CP
MS110CP - это настольный коммутатор с 8 портами PoE+ 10/100 Мбит/c и 2 гигабитными портами, идеально подходящий для малого и среднего бизнеса с бюджетом PoE 65 Вт. Plug-and-play обеспечит простое подключение без привлечения специалиста.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
MS110CP - это настольный коммутатор с 8 портами PoE+ 10/100 Мбит/c и 2 гигабитными портами, идеально подходящий для малого и среднего бизнеса с бюджетом PoE 65 Вт. Plug-and-play обеспечит простое подключение без привлечения специалиста.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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