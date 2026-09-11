Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W)
Коммутатор OSNOVO SW-20600/A(80W) – это компактное и производительное решение для частного использования дома, а также для использования в небольших офисах. Благодаря этой модели возможна эффективная модернизация локальной сети, развертывание IP-телефонии, баз данных или системы видеонаблюдения. Коммутатор OSNOVO SW-20600/A(80W) относится к неуправляемому типу устройств и осуществляет передачу данных непосредственно подключенным клиентам. Для этого в модели используется таблица на 1000 MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов безопасности данная модель отличается высокой производительностью и защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 6 стандартных сетевых портов, из которых 4 поддерживают питание PoE. Устройство выполнено в небольшом по размерам корпусе, благодаря чему легко поместится прямо у вас на столе. Отличительной особенностью модели также является соответствие стандарту защиты IP30. Кроме того, коммутатор оснащен грозозащитой 3 кВ. Для удобства использования модель снабжена светодиодной индикацией. Устройство поставляется вместе с адаптером для подключения к сети 220 В.
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