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Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W)

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Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 1
Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 2
Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 3
Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 1
  • Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 2
  • Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 3
  • Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571242
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х7
Вес, г.
950

Описание товара Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W)

Коммутатор OSNOVO SW-20600/A(80W) – это компактное и производительное решение для частного использования дома, а также для использования в небольших офисах. Благодаря этой модели возможна эффективная модернизация локальной сети, развертывание IP-телефонии, баз данных или системы видеонаблюдения. Коммутатор OSNOVO SW-20600/A(80W) относится к неуправляемому типу устройств и осуществляет передачу данных непосредственно подключенным клиентам. Для этого в модели используется таблица на 1000 MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов безопасности данная модель отличается высокой производительностью и защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 6 стандартных сетевых портов, из которых 4 поддерживают питание PoE. Устройство выполнено в небольшом по размерам корпусе, благодаря чему легко поместится прямо у вас на столе. Отличительной особенностью модели также является соответствие стандарту защиты IP30. Кроме того, коммутатор оснащен грозозащитой 3 кВ. Для удобства использования модель снабжена светодиодной индикацией. Устройство поставляется вместе с адаптером для подключения к сети 220 В.



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Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo SW-20600/A(80W)




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OSNOVO SW-20600/A(80W) – это компактное и производительное решение для частного использования дома, а также для использования в небольших офисах. Благодаря этой модели возможна эффективная модернизация локальной сети, развертывание IP-телефонии, баз данных или системы видеонаблюдения. Коммутатор OSNOVO SW-20600/A(80W) относится к неуправляемому типу устройств и осуществляет передачу данных непосредственно подключенным клиентам. Для этого в модели используется таблица на 1000 MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов безопасности данная модель отличается высокой производительностью и защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 6 стандартных сетевых портов, из которых 4 поддерживают питание PoE. Устройство выполнено в небольшом по размерам корпусе, благодаря чему легко поместится прямо у вас на столе. Отличительной особенностью модели также является соответствие стандарту защиты IP30. Кроме того, коммутатор оснащен грозозащитой 3 кВ. Для удобства использования модель снабжена светодиодной индикацией. Устройство поставляется вместе с адаптером для подключения к сети 220 В.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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