Коммутатор Netis ST106GPDI-2G-65
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST106GPDI-2G-65
Неуправляемый коммутатор Netis с шестью портами RJ45 — это удобное решение для быстрого расширения домашней или офисной сети. Поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек обеспечивает плавную работу даже при высоких нагрузках, а настольный форм-фактор поможет сэкономить место на рабочем столе. Благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, вы сможете передавать не только данные, но и питание по одному кабелю — идеальный выбор для подключения IP-камер, точек доступа и других сетевых устройств без лишних проводов. Вместительная таблица MAC-адресов на 2000 записей гарантирует стабильную работу сети. Умеренный вес (0,9 кг) делает устройство мобильным и простым для перемещений при необходимости.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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