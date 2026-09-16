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Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние

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Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние - фото 1
Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние - фото 2
Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
  • Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние - фото 1
  • Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние - фото 2
  • Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
2 890 руб.  3 364 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние
2 890 руб. -14%
3 364 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IP-COM
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация
Количество портов RJ45
5
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, г.
280

Описание товара Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние

Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коммутатор Причина уценки : нет оригинальной упаковки и документов



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
IP-COM
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация
Количество портов RJ45
5
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коммутатор Причина уценки : нет оригинальной упаковки и документов


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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