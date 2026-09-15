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Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A

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Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A
2 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX
Габаритные размеры, мм
101х82х28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, г.
510

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A

Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05V2, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-05V2 для решения различных задач.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX
Габаритные размеры, мм
101х82х28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05V2, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-05V2 для решения различных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - по цене 2820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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