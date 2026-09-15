Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 512678
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX
Габаритные размеры, мм
101х82х28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, г.
510
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05V2, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-05V2 для решения различных задач.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX
Габаритные размеры, мм
101х82х28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05V2, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-05V2 для решения различных задач.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
Купить Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - по цене 2820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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