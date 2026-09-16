Коммутатор TENDA SM105
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723549
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х8
Вес, г.
400
Описание товара Коммутатор TENDA SM105
Неуправляемый коммутатор Tenda настольного форм-фактора — идеальный выбор для быстрой и надёжной организации сети дома или в небольшом офисе. Пять портов RJ45 с поддержкой гигабитной скорости 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают мгновенную передачу данных и стабильность работы даже при высокой нагрузке. Уровень L2 и вместительная таблица MAC-адресов на 16 000 записей позволяют подключать множество устройств без потери скорости. Компактность делает его отличным вариантом для любого рабочего пространства — просто установите на столе и сразу расширяйте свои сетевые возможности.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор Tenda настольного форм-фактора — идеальный выбор для быстрой и надёжной организации сети дома или в небольшом офисе. Пять портов RJ45 с поддержкой гигабитной скорости 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают мгновенную передачу данных и стабильность работы даже при высокой нагрузке. Уровень L2 и вместительная таблица MAC-адресов на 16 000 записей позволяют подключать множество устройств без потери скорости. Компактность делает его отличным вариантом для любого рабочего пространства — просто установите на столе и сразу расширяйте свои сетевые возможности.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор TENDA SM105 - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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