Коммутатор Hikvision DS-3E0106HP-E
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 353865
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
730
Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E0106HP-E
Hikvision DS-3E0106HP-E - неуправляемый коммутатор 4 RJ45 100M PoE с грозозащитой 6кВ, 2 Uplink порт 10/100M Ethernet: 802.3af/at/bt,1 порт поддерживает HiPoE 60Вт, бюджет PoE 60Вт, поддержка режима передачи до 250м, 10Мб/с, CAT5e.
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Hikvision DS-3E0106HP-E - неуправляемый коммутатор 4 RJ45 100M PoE с грозозащитой 6кВ, 2 Uplink порт 10/100M Ethernet: 802.3af/at/bt,1 порт поддерживает HiPoE 60Вт, бюджет PoE 60Вт, поддержка режима передачи до 250м, 10Мб/с, CAT5e.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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