Коммутатор SNR SNR-S1908-1GS
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
В наличии
Код товара: 741254
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, руководство по установке, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х6
Вес, г.
600
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1908-1GS
Коммутаторы SNR — управляемое сетевое решение уровня L2 для организации стабильного подключения устройств в офисе, серверной или домашней инфраструктуре. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство компактно и без установки в стойку. В распоряжении — 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, а порты SFP поддерживают скорость 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 4000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть и уверенно работать с большим количеством подключений. Коммутатор не поддерживает PoE, поэтому питание подключаемых устройств по сетевому кабелю не предусмотрено.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, руководство по установке, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коммутаторы SNR — управляемое сетевое решение уровня L2 для организации стабильного подключения устройств в офисе, серверной или домашней инфраструктуре. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство компактно и без установки в стойку. В распоряжении — 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, а порты SFP поддерживают скорость 1 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 4000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть и уверенно работать с большим количеством подключений. Коммутатор не поддерживает PoE, поэтому питание подключаемых устройств по сетевому кабелю не предусмотрено.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор SNR SNR-S1908-1GS - по цене 2900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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