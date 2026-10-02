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Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W

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Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W - фото 2
Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W - фото 3
Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650989
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Порты
4
Габаритные размеры, мм
100x26x100
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х7
Вес, г.
660

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W

Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W станет отличным выбором для дома или небольшого офиса. Благодаря этой модели вы сможете объединить в единую сеть для быстрого обмена данными компьютерное оборудование и периферию. Неуправляемый тип отличает модель простотой настройки и использования, а поддержка технологии Store and Forward позволит снизить нагрузку на сеть и предотвратить сбои в ее работе. Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W выполнен в корпусе с грозозащитой и отличается высокой надежностью. Безвентиляторное охлаждение предотвратит перегрев модели без лишнего шума. Компактные размеры позволяют размещать устройство прямо на столе. Для подключения оборудования предусмотрено 5 сетевых портов, из которых 4 поддерживают питание по технологии PoE с общим бюджетом 58 Вт. На передней панели коммутатора расположены светодиодные индикаторы, при помощи которых вы сможете контролировать состояние работы оборудования и сети. В качестве источника питания модель использует сеть 220 В и комплектный адаптер.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Порты
4
Габаритные размеры, мм
100x26x100
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W станет отличным выбором для дома или небольшого офиса. Благодаря этой модели вы сможете объединить в единую сеть для быстрого обмена данными компьютерное оборудование и периферию. Неуправляемый тип отличает модель простотой настройки и использования, а поддержка технологии Store and Forward позволит снизить нагрузку на сеть и предотвратить сбои в ее работе. Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W выполнен в корпусе с грозозащитой и отличается высокой надежностью. Безвентиляторное охлаждение предотвратит перегрев модели без лишнего шума. Компактные размеры позволяют размещать устройство прямо на столе. Для подключения оборудования предусмотрено 5 сетевых портов, из которых 4 поддерживают питание по технологии PoE с общим бюджетом 58 Вт. На передней панели коммутатора расположены светодиодные индикаторы, при помощи которых вы сможете контролировать состояние работы оборудования и сети. В качестве источника питания модель использует сеть 220 В и комплектный адаптер.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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