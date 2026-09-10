Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359356
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8
Габаритные размеры, мм
162х102х28
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х6
Вес, г.
650
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B
5-портовый (DES-1005D) и 8-портовый (DES-1008D) коммутаторы D-Link с поддержкой функции plug-and-play являются экономически выгодным решением для сетей SOHO, а также для небольшого бизнеса. Коммутатор оснащен 5/8 портами 10/100 Мбит/с, которые позволяют легко расширить сеть или обновить существующую.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8
Габаритные размеры, мм
162х102х28
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
5-портовый (DES-1005D) и 8-портовый (DES-1008D) коммутаторы D-Link с поддержкой функции plug-and-play являются экономически выгодным решением для сетей SOHO, а также для небольшого бизнеса. Коммутатор оснащен 5/8 портами 10/100 Мбит/с, которые позволяют легко расширить сеть или обновить существующую.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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