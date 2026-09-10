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Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B

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Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 1
Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 2
Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 3
Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 3
  • Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359356
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8
Габаритные размеры, мм
162х102х28
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х6
Вес, г.
650

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B

5-портовый (DES-1005D) и 8-портовый (DES-1008D) коммутаторы D-Link с поддержкой функции plug-and-play являются экономически выгодным решением для сетей SOHO, а также для небольшого бизнеса. Коммутатор оснащен 5/8 портами 10/100 Мбит/с, которые позволяют легко расширить сеть или обновить существующую.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1008D/L2B




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8
Габаритные размеры, мм
162х102х28
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Описание
5-портовый (DES-1005D) и 8-портовый (DES-1008D) коммутаторы D-Link с поддержкой функции plug-and-play являются экономически выгодным решением для сетей SOHO, а также для небольшого бизнеса. Коммутатор оснащен 5/8 портами 10/100 Мбит/с, которые позволяют легко расширить сеть или обновить существующую.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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