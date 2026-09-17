Коммутатор SNR SNR-S1000-8T
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 741255
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1 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, руководство по установке, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1000-8T
Коммутатор SNR — практичное решение для построения локальной сети без сложной настройки. Неуправляемая модель уровня L2 готова к работе сразу после подключения, поэтому подойдёт для офиса, рабочего пространства или домашней сети. В оснащении — 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Поддержка скорости портов SFP до 1 Гбит/с расширяет возможности подключения сетевого оборудования. Таблица MAC-адресов на 2000 записей помогает коммутатору эффективно обрабатывать сетевой обмен между подключёнными устройствами. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить SNR на рабочей поверхности.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, руководство по установке, гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR — практичное решение для построения локальной сети без сложной настройки. Неуправляемая модель уровня L2 готова к работе сразу после подключения, поэтому подойдёт для офиса, рабочего пространства или домашней сети. В оснащении — 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Поддержка скорости портов SFP до 1 Гбит/с расширяет возможности подключения сетевого оборудования. Таблица MAC-адресов на 2000 записей помогает коммутатору эффективно обрабатывать сетевой обмен между подключёнными устройствами. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить SNR на рабочей поверхности.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор SNR SNR-S1000-8T - по цене 1070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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