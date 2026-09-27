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Коммутатор Tenda TEG1008M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEG1008M

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Коммутатор Tenda TEG1008M - фото 4
Коммутатор Tenda TEG1008M - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор Tenda TEG1008M - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG1008M - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG1008M - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEG1008M - фото 4
  • Коммутатор Tenda TEG1008M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 628732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda TEG1008M
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х8
Вес, г.
320

Описание товара Коммутатор Tenda TEG1008M

TEG1008M - это высокопроизводительный 8-портовый полногигабитный настольный коммутатор Ethernet, разработанный для высокоскоростных каскадных сценариев Tenda для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса. Разработанный с мини-стальным корпусом, он не занимает места и обладает сильным тепловыделением. Обеспечивает 8 портов автоматического согласования 10/100/1000 Мбит / с, что увеличивает скорость передачи в 10 раз, улучшает скорость пересылки больших файлов и эффективно решает такие проблемы, как замятие видео и потеря изображения в средах видеонаблюдения высокой четкости. TEG1008M поддерживает установку на рабочий стол / стену, подключи и играй, не требует настройки, прост в использовании и идеально подходит для повышения производительности сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG1008M




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Описание
TEG1008M - это высокопроизводительный 8-портовый полногигабитный настольный коммутатор Ethernet, разработанный для высокоскоростных каскадных сценариев Tenda для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса. Разработанный с мини-стальным корпусом, он не занимает места и обладает сильным тепловыделением. Обеспечивает 8 портов автоматического согласования 10/100/1000 Мбит / с, что увеличивает скорость передачи в 10 раз, улучшает скорость пересылки больших файлов и эффективно решает такие проблемы, как замятие видео и потеря изображения в средах видеонаблюдения высокой четкости. TEG1008M поддерживает установку на рабочий стол / стену, подключи и играй, не требует настройки, прост в использовании и идеально подходит для повышения производительности сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEG1008M - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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