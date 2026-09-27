Коммутатор Tenda TEG1008M
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEG1008M
TEG1008M - это высокопроизводительный 8-портовый полногигабитный настольный коммутатор Ethernet, разработанный для высокоскоростных каскадных сценариев Tenda для систем видеонаблюдения малого и среднего бизнеса. Разработанный с мини-стальным корпусом, он не занимает места и обладает сильным тепловыделением. Обеспечивает 8 портов автоматического согласования 10/100/1000 Мбит / с, что увеличивает скорость передачи в 10 раз, улучшает скорость пересылки больших файлов и эффективно решает такие проблемы, как замятие видео и потеря изображения в средах видеонаблюдения высокой четкости. TEG1008M поддерживает установку на рабочий стол / стену, подключи и играй, не требует настройки, прост в использовании и идеально подходит для повышения производительности сети.
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