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Коммутатор Tenda SG108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda SG108

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Коммутатор Tenda SG108 - фото 1
Коммутатор Tenda SG108 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda SG108 - фото 1
  • Коммутатор Tenda SG108 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Tenda SG108
940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х8
Вес, г.
370

Описание товара Коммутатор Tenda SG108

Коммутатор Tenda SG108 – это незаменимое устройство для организации локальной сети. Он обладает восемью портами для подключения оборудования, обеспечивая максимальную пропускную способность 1 Гбит/с. Этот коммутатор идеально подходит для использования дома или в небольших офисах. Высокая скорость передачи данных, внутренняя пропускная способность 16 Гбит/с и поддержка основных стандартов делают модель Tenda SG108 надежным и эффективным устройством. Установить его можно как на столе, так и закрепить на стене, при этом работает при температуре от 0 до +45 ?C и влажности от 10 до 90% без конденсата. Он относится к устройствам неуправляемого типа, что делает его простым в использовании. Производитель предусмотрел набор индикаторов для контроля функционирования оборудования, а питание устройства осуществляется через адаптер с низким энергопотреблением – всего 5.5 Вт. Tenda SG108 – надежный помощник для вашей сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda SG108

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
минеатюрный,как игрушка. Все порты работают. Комп подрубился сам
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость определяется как мегабит. Размер небольшой, внешний вид приятный, есть индикаторы подключения портов на передней панели. Класс!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Заболотин Денис

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, работает лучше известных брендов, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, сразу всё заработало автоматом. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный свитч для ip камер в фамильном имении, wifi ещё далёк от совершенства так что лучше кабель! Беру не в первый раз, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
цена качество на высоте, беру не первый раз, товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Арсен А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, миниатюрный коммутатор, скорость не порезал, все подключенные устройства работают как надо, в отличии от другого китайского ноунейма которому на замену я взял этот, в общем проверки прошёл, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне хорошый аппарат. Пока подкинул в него три камеры, два телевизора. В планах добавить еще телевизор и ноут в него ж. Скорость по тарифу выдает, (тариф 200)ноут для теста подкинул для проверки. Нагрева сильного нет. Доставка 3 дня в ро
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает из коробки. настройки не требует
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Nikolay K.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный гигабитный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коммутатор, дома не хватало портов, скорость отличная
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
все целое, работает. можно покупать
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Норм коммутатор. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Антон Я.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает. дальше видно будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Гусельников Даниил

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь прослужит долго. раскидал локальную гигабитную сеть по всей квартире
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Рыбалкина А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для камер, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
VLADIMIR Z.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для замены старого коммутатора Пока довольна
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. нареканий нет. единственная неудобная вкшь - когда часто приходится подключать какие нить провода. Штекер подключается ключом к задней стенке. неудобно потом его снимать.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный свитч. Работает, довольно компактный. Для домашней сети - самое оно.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально скорость в домашней сети 100 Мбит/с, греется не сильно градусов до 40-45. Блок питания чуть тёплый.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Коммутатор работает исправно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой. Со своей задачей справляется, выдает через него нужную скорость. Так что могу рекомендовать спокойно
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Коммутатор хороший. Соответствует своим техническим характеристикам,но режет скорость. Первый замер скорости на старом гигабитном коммутаторе(9вольт метал). Второй замер на новом 5 вольтовом коммутаторе(пинг больше и скорость ниже). Вывод если нужна скорость только 9вольт и металл.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставка товара соответствует ожиданию
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Цена соответствует качеству, выходные контакты на портах простая чернуха, для 1000 мегабитного коммутатора это минус. Радует то что со своей задачей справляется, выдаёт нужную скорость.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Провайдер даёт 500 через коммутатор 470 ,супер



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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L1
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda SG108 – это незаменимое устройство для организации локальной сети. Он обладает восемью портами для подключения оборудования, обеспечивая максимальную пропускную способность 1 Гбит/с. Этот коммутатор идеально подходит для использования дома или в небольших офисах. Высокая скорость передачи данных, внутренняя пропускная способность 16 Гбит/с и поддержка основных стандартов делают модель Tenda SG108 надежным и эффективным устройством. Установить его можно как на столе, так и закрепить на стене, при этом работает при температуре от 0 до +45 ?C и влажности от 10 до 90% без конденсата. Он относится к устройствам неуправляемого типа, что делает его простым в использовании. Производитель предусмотрел набор индикаторов для контроля функционирования оборудования, а питание устройства осуществляется через адаптер с низким энергопотреблением – всего 5.5 Вт. Tenda SG108 – надежный помощник для вашей сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
минеатюрный,как игрушка. Все порты работают. Комп подрубился сам
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
работает, скорость определяется как мегабит. Размер небольшой, внешний вид приятный, есть индикаторы подключения портов на передней панели. Класс!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Заболотин Денис

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штука, работает лучше известных брендов, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, сразу всё заработало автоматом. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный свитч для ip камер в фамильном имении, wifi ещё далёк от совершенства так что лучше кабель! Беру не в первый раз, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
цена качество на высоте, беру не первый раз, товаром доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Арсен А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, миниатюрный коммутатор, скорость не порезал, все подключенные устройства работают как надо, в отличии от другого китайского ноунейма которому на замену я взял этот, в общем проверки прошёл, можно брать
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне хорошый аппарат. Пока подкинул в него три камеры, два телевизора. В планах добавить еще телевизор и ноут в него ж. Скорость по тарифу выдает, (тариф 200)ноут для теста подкинул для проверки. Нагрева сильного нет. Доставка 3 дня в ро
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает из коробки. настройки не требует
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Nikolay K.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный гигабитный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший коммутатор, дома не хватало портов, скорость отличная
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
все целое, работает. можно покупать
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Норм коммутатор. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Антон Я.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает. дальше видно будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Гусельников Даниил

Достоинства:


Комментарий:
надеюсь прослужит долго. раскидал локальную гигабитную сеть по всей квартире
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Рыбалкина А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для камер, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
VLADIMIR Z.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для замены старого коммутатора Пока довольна
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. нареканий нет. единственная неудобная вкшь - когда часто приходится подключать какие нить провода. Штекер подключается ключом к задней стенке. неудобно потом его снимать.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный свитч. Работает, довольно компактный. Для домашней сети - самое оно.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально скорость в домашней сети 100 Мбит/с, греется не сильно градусов до 40-45. Блок питания чуть тёплый.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Коммутатор работает исправно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Небольшой. Со своей задачей справляется, выдает через него нужную скорость. Так что могу рекомендовать спокойно
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Коммутатор хороший. Соответствует своим техническим характеристикам,но режет скорость. Первый замер скорости на старом гигабитном коммутаторе(9вольт метал). Второй замер на новом 5 вольтовом коммутаторе(пинг больше и скорость ниже). Вывод если нужна скорость только 9вольт и металл.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
доставка товара соответствует ожиданию
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Цена соответствует качеству, выходные контакты на портах простая чернуха, для 1000 мегабитного коммутатора это минус. Радует то что со своей задачей справляется, выдаёт нужную скорость.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Провайдер даёт 500 через коммутатор 470 ,супер


Коммутатор Tenda SG108 - данный товар вы можете купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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