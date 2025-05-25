Коммутатор Tenda SG108
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda SG108
Коммутатор Tenda SG108 – это незаменимое устройство для организации локальной сети. Он обладает восемью портами для подключения оборудования, обеспечивая максимальную пропускную способность 1 Гбит/с. Этот коммутатор идеально подходит для использования дома или в небольших офисах. Высокая скорость передачи данных, внутренняя пропускная способность 16 Гбит/с и поддержка основных стандартов делают модель Tenda SG108 надежным и эффективным устройством. Установить его можно как на столе, так и закрепить на стене, при этом работает при температуре от 0 до +45 ?C и влажности от 10 до 90% без конденсата. Он относится к устройствам неуправляемого типа, что делает его простым в использовании. Производитель предусмотрел набор индикаторов для контроля функционирования оборудования, а питание устройства осуществляется через адаптер с низким энергопотреблением – всего 5.5 Вт. Tenda SG108 – надежный помощник для вашей сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Достоинства:
Комментарий:
минеатюрный,как игрушка. Все порты работают. Комп подрубился сам
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость определяется как мегабит. Размер небольшой, внешний вид приятный, есть индикаторы подключения портов на передней панели. Класс!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, работает лучше известных брендов, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, сразу всё заработало автоматом. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный свитч для ip камер в фамильном имении, wifi ещё далёк от совершенства так что лучше кабель! Беру не в первый раз, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
цена качество на высоте, беру не первый раз, товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, миниатюрный коммутатор, скорость не порезал, все подключенные устройства работают как надо, в отличии от другого китайского ноунейма которому на замену я взял этот, в общем проверки прошёл, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Вполне хорошый аппарат. Пока подкинул в него три камеры, два телевизора. В планах добавить еще телевизор и ноут в него ж. Скорость по тарифу выдает, (тариф 200)ноут для теста подкинул для проверки. Нагрева сильного нет. Доставка 3 дня в ро
Достоинства:
Комментарий:
работает из коробки. настройки не требует
Достоинства:
Комментарий:
нормальный гигабитный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
хороший коммутатор, дома не хватало портов, скорость отличная
Достоинства:
Комментарий:
все целое, работает. можно покупать
Достоинства:
Комментарий:
Норм коммутатор. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
пока работает. дальше видно будет.
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь прослужит долго. раскидал локальную гигабитную сеть по всей квартире
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для камер, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для замены старого коммутатора Пока довольна
Достоинства:
Комментарий:
Работает. нареканий нет. единственная неудобная вкшь - когда часто приходится подключать какие нить провода. Штекер подключается ключом к задней стенке. неудобно потом его снимать.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный свитч. Работает, довольно компактный. Для домашней сети - самое оно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально скорость в домашней сети 100 Мбит/с, греется не сильно градусов до 40-45. Блок питания чуть тёплый.
Достоинства:
Комментарий:
Коммутатор работает исправно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой. Со своей задачей справляется, выдает через него нужную скорость. Так что могу рекомендовать спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Коммутатор хороший. Соответствует своим техническим характеристикам,но режет скорость. Первый замер скорости на старом гигабитном коммутаторе(9вольт метал). Второй замер на новом 5 вольтовом коммутаторе(пинг больше и скорость ниже). Вывод если нужна скорость только 9вольт и металл.
Достоинства:
Комментарий:
доставка товара соответствует ожиданию
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует качеству, выходные контакты на портах простая чернуха, для 1000 мегабитного коммутатора это минус. Радует то что со своей задачей справляется, выдаёт нужную скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Провайдер даёт 500 через коммутатор 470 ,супер
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda SG108
Достоинства:
Комментарий:
минеатюрный,как игрушка. Все порты работают. Комп подрубился сам
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость определяется как мегабит. Размер небольшой, внешний вид приятный, есть индикаторы подключения портов на передней панели. Класс!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука, работает лучше известных брендов, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, сразу всё заработало автоматом. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный свитч для ip камер в фамильном имении, wifi ещё далёк от совершенства так что лучше кабель! Беру не в первый раз, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
цена качество на высоте, беру не первый раз, товаром доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, миниатюрный коммутатор, скорость не порезал, все подключенные устройства работают как надо, в отличии от другого китайского ноунейма которому на замену я взял этот, в общем проверки прошёл, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Вполне хорошый аппарат. Пока подкинул в него три камеры, два телевизора. В планах добавить еще телевизор и ноут в него ж. Скорость по тарифу выдает, (тариф 200)ноут для теста подкинул для проверки. Нагрева сильного нет. Доставка 3 дня в ро
Достоинства:
Комментарий:
работает из коробки. настройки не требует
Достоинства:
Комментарий:
нормальный гигабитный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
хороший коммутатор, дома не хватало портов, скорость отличная
Достоинства:
Комментарий:
все целое, работает. можно покупать
Достоинства:
Комментарий:
Норм коммутатор. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
пока работает. дальше видно будет.
Достоинства:
Комментарий:
надеюсь прослужит долго. раскидал локальную гигабитную сеть по всей квартире
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для камер, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для замены старого коммутатора Пока довольна
Достоинства:
Комментарий:
Работает. нареканий нет. единственная неудобная вкшь - когда часто приходится подключать какие нить провода. Штекер подключается ключом к задней стенке. неудобно потом его снимать.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный свитч. Работает, довольно компактный. Для домашней сети - самое оно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально скорость в домашней сети 100 Мбит/с, греется не сильно градусов до 40-45. Блок питания чуть тёплый.
Достоинства:
Комментарий:
Коммутатор работает исправно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Небольшой. Со своей задачей справляется, выдает через него нужную скорость. Так что могу рекомендовать спокойно
Достоинства:
Комментарий:
Коммутатор хороший. Соответствует своим техническим характеристикам,но режет скорость. Первый замер скорости на старом гигабитном коммутаторе(9вольт метал). Второй замер на новом 5 вольтовом коммутаторе(пинг больше и скорость ниже). Вывод если нужна скорость только 9вольт и металл.
Достоинства:
Комментарий:
доставка товара соответствует ожиданию
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует качеству, выходные контакты на портах простая чернуха, для 1000 мегабитного коммутатора это минус. Радует то что со своей задачей справляется, выдаёт нужную скорость.
Достоинства:
Комментарий:
Провайдер даёт 500 через коммутатор 470 ,супер