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Коммутатор Netis ST3105GC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Netis ST3105GC

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Netis ST3105GC - фото 1
  • Коммутатор Netis ST3105GC - фото 2
  • Коммутатор Netis ST3105GC - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737792
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х7
Вес, г.
100

Описание товара Коммутатор Netis ST3105GC

Компактный и лёгкий коммутатор Netis весом всего 0,1 кг идеально впишется в рабочее пространство без лишних хлопот. Настольное размещение позволит легко установить устройство даже в небольшом офисе или дома. Пять гигабитных портов RJ45 обеспечивают высокую скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек — легко справится с интенсивным обменом файлами и потоковой работой. Неуправляемая модель L2 максимально проста в использовании: не требует сложной настройки — подключай и начинай работу. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at открывает возможность питания совместимых устройств прямо через кабель, сокращая количество проводов на рабочем месте. Таблица MAC-адресов вместимостью до 2000 записей подойдёт для небольших и средних сетей, гарантируя стабильную и надёжную связь.



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Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST3105GC




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий коммутатор Netis весом всего 0,1 кг идеально впишется в рабочее пространство без лишних хлопот. Настольное размещение позволит легко установить устройство даже в небольшом офисе или дома. Пять гигабитных портов RJ45 обеспечивают высокую скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек — легко справится с интенсивным обменом файлами и потоковой работой. Неуправляемая модель L2 максимально проста в использовании: не требует сложной настройки — подключай и начинай работу. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at открывает возможность питания совместимых устройств прямо через кабель, сокращая количество проводов на рабочем месте. Таблица MAC-адресов вместимостью до 2000 записей подойдёт для небольших и средних сетей, гарантируя стабильную и надёжную связь.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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