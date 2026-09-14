Коммутатор Netis ST3105GC
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST3105GC
Компактный и лёгкий коммутатор Netis весом всего 0,1 кг идеально впишется в рабочее пространство без лишних хлопот. Настольное размещение позволит легко установить устройство даже в небольшом офисе или дома. Пять гигабитных портов RJ45 обеспечивают высокую скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек — легко справится с интенсивным обменом файлами и потоковой работой. Неуправляемая модель L2 максимально проста в использовании: не требует сложной настройки — подключай и начинай работу. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at открывает возможность питания совместимых устройств прямо через кабель, сокращая количество проводов на рабочем месте. Таблица MAC-адресов вместимостью до 2000 записей подойдёт для небольших и средних сетей, гарантируя стабильную и надёжную связь.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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