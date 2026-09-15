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Коммутатор Mercusys (MS105GS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys (MS105GS)

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Коммутатор Mercusys (MS105GS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор Mercusys (MS105GS) - фото 1
  • Коммутатор Mercusys (MS105GS) - фото 2
  • Коммутатор Mercusys (MS105GS) - фото 3
  • Коммутатор Mercusys (MS105GS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
1 180 руб.  1 190 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Mercusys (MS105GS)
1 180 руб. -1%
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
99x25x98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
340

Описание товара Коммутатор Mercusys (MS105GS)

Скорость гигабитных портов в десять раз выше скорости стандартных портов Fast Ethernet, благодаря чему данный коммутатор идеально подойдёт для подключения телевизоров 4К, компьютеров, принтеров, IP камер, игровых консолей и других устройств — как дома, так и в офисе. Долговечный металлический корпус устройства обеспечивает эффективное рассеивание тепла, защиту от помех, стабильную работу и долгий срок службы. Более того, коммутатор можно разместить по разному — на столе или на стене. Забудьте про сложности при установке: коммутатор не требует никакой предварительной настройки — для расширения проводной сети просто подключите его к компьютеру или телевизору с помощью кабеля Ethernet. Данное устройство позволяет выбирать способ связи (дуплекс или полудуплекс), поддерживает технологию запоминания MAC адресов и обеспечивает пропускную способность 10 Гбит/с. Перед поставкой каждое устройство тщательно проверяется на наличие неисправностей, что гарантирует долгий срок службы и высокое качество работы.

Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys (MS105GS)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
99x25x98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Скорость гигабитных портов в десять раз выше скорости стандартных портов Fast Ethernet, благодаря чему данный коммутатор идеально подойдёт для подключения телевизоров 4К, компьютеров, принтеров, IP камер, игровых консолей и других устройств — как дома, так и в офисе. Долговечный металлический корпус устройства обеспечивает эффективное рассеивание тепла, защиту от помех, стабильную работу и долгий срок службы. Более того, коммутатор можно разместить по разному — на столе или на стене. Забудьте про сложности при установке: коммутатор не требует никакой предварительной настройки — для расширения проводной сети просто подключите его к компьютеру или телевизору с помощью кабеля Ethernet. Данное устройство позволяет выбирать способ связи (дуплекс или полудуплекс), поддерживает технологию запоминания MAC адресов и обеспечивает пропускную способность 10 Гбит/с. Перед поставкой каждое устройство тщательно проверяется на наличие неисправностей, что гарантирует долгий срок службы и высокое качество работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Mercusys (MS105GS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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