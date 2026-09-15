Коммутатор Mercusys (MS105GS)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys (MS105GS)
Скорость гигабитных портов в десять раз выше скорости стандартных портов Fast Ethernet, благодаря чему данный коммутатор идеально подойдёт для подключения телевизоров 4К, компьютеров, принтеров, IP камер, игровых консолей и других устройств — как дома, так и в офисе. Долговечный металлический корпус устройства обеспечивает эффективное рассеивание тепла, защиту от помех, стабильную работу и долгий срок службы. Более того, коммутатор можно разместить по разному — на столе или на стене. Забудьте про сложности при установке: коммутатор не требует никакой предварительной настройки — для расширения проводной сети просто подключите его к компьютеру или телевизору с помощью кабеля Ethernet. Данное устройство позволяет выбирать способ связи (дуплекс или полудуплекс), поддерживает технологию запоминания MAC адресов и обеспечивает пропускную способность 10 Гбит/с. Перед поставкой каждое устройство тщательно проверяется на наличие неисправностей, что гарантирует долгий срок службы и высокое качество работы.
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