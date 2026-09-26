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Коммутатор Origo OS2105/A2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Origo OS2105/A2A

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Коммутатор Origo OS2105/A2A - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Origo OS2105/A2A - фото 1
  • Коммутатор Origo OS2105/A2A - фото 2
  • Коммутатор Origo OS2105/A2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740850
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
170

Описание товара Коммутатор Origo OS2105/A2A

Лёгкий и незаметный — этот неуправляемый коммутатор ORIGO весит всего 80 граммов, поэтому не перегружает рабочее пространство. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на столе, где оно всегда под рукой. Пять портов RJ45 с поддержкой скорости до 1000 Мбит/сек обеспечивают быструю передачу данных для вашей сети. Встроенная поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволяет подключать совместимые устройства без дополнительных блоков питания. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей делает устройство отличным выбором как для дома, так и для небольшого офиса, где важна стабильность соединения и простота использования.



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Отзывы о товаре Коммутатор Origo OS2105/A2A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и незаметный — этот неуправляемый коммутатор ORIGO весит всего 80 граммов, поэтому не перегружает рабочее пространство. Настольный форм-фактор позволяет разместить устройство прямо на столе, где оно всегда под рукой. Пять портов RJ45 с поддержкой скорости до 1000 Мбит/сек обеспечивают быструю передачу данных для вашей сети. Встроенная поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволяет подключать совместимые устройства без дополнительных блоков питания. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей делает устройство отличным выбором как для дома, так и для небольшого офиса, где важна стабильность соединения и простота использования.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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