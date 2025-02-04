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Коммутатор Tenda TEF1109D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEF1109D

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Коммутатор Tenda TEF1109D - фото 3
Коммутатор Tenda TEF1109D - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda TEF1109D - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1109D - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1109D - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEF1109D - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650988
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8
Габаритные размеры, мм
140x25x67
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х8
Вес, г.
300

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1109D

Коммутатор Tenda TEF1109D с 9 интерфейсами RJ-45 решает задачу подключения к высокоскоростному Интернету сразу нескольких периферийных устройств, объединенных в домашнюю или офисную локальную сеть. Порты с поддержкой передачи данных на скоростях до 100 МБит/сек обеспечат подключение, например, цифровых камер системы видеонаблюдения. Малогабаритный корпус коммутатора, разработанного для домашнего или офисного применения, подходит для монтажа на стене или для настольной установки. Коммутатор Tenda TEF1109D относится к числу неуправляемых моделей и осуществляет коммутацию подключенных устройств непосредственно после их подключения к портам. В модели реализовано автоматическое определение прямого или перекрещенного кабеля (MDI/MDIX). Передачу данных и подачу питания коммутатор осуществляет по кабелям на расстояние до 250 м.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1109D

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Работает из коробки. Скорость не режет.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
8
Габаритные размеры, мм
140x25x67
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEF1109D с 9 интерфейсами RJ-45 решает задачу подключения к высокоскоростному Интернету сразу нескольких периферийных устройств, объединенных в домашнюю или офисную локальную сеть. Порты с поддержкой передачи данных на скоростях до 100 МБит/сек обеспечат подключение, например, цифровых камер системы видеонаблюдения. Малогабаритный корпус коммутатора, разработанного для домашнего или офисного применения, подходит для монтажа на стене или для настольной установки. Коммутатор Tenda TEF1109D относится к числу неуправляемых моделей и осуществляет коммутацию подключенных устройств непосредственно после их подключения к портам. В модели реализовано автоматическое определение прямого или перекрещенного кабеля (MDI/MDIX). Передачу данных и подачу питания коммутатор осуществляет по кабелям на расстояние до 250 м.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Работает из коробки. Скорость не режет.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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