Коммутатор Tenda TEF1109D
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1109D
Коммутатор Tenda TEF1109D с 9 интерфейсами RJ-45 решает задачу подключения к высокоскоростному Интернету сразу нескольких периферийных устройств, объединенных в домашнюю или офисную локальную сеть. Порты с поддержкой передачи данных на скоростях до 100 МБит/сек обеспечат подключение, например, цифровых камер системы видеонаблюдения. Малогабаритный корпус коммутатора, разработанного для домашнего или офисного применения, подходит для монтажа на стене или для настольной установки. Коммутатор Tenda TEF1109D относится к числу неуправляемых моделей и осуществляет коммутацию подключенных устройств непосредственно после их подключения к портам. В модели реализовано автоматическое определение прямого или перекрещенного кабеля (MDI/MDIX). Передачу данных и подачу питания коммутатор осуществляет по кабелям на расстояние до 250 м.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Достоинства:
Комментарий:
Работает из коробки. Скорость не режет.
Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1109D
Достоинства:
Комментарий:
Работает из коробки. Скорость не режет.