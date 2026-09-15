Коммутатор Tenda TEF1005D
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1005D
Неуправляемый 5-портовый 100-мегабитный коммутатор Tenda TEF1005D рассчитан на эксплуатацию дома или в небольшом офисе. Особенностью модели является наличие грозозащиты. Внутренняя пропускная способность коммутатора, составляющая 1 Гбит/с, достаточна для реализации скоростного потенциала всех портов, работающих с полной загрузкой. Размер таблицы MAC-адресов – 1000 записей. Важным для большинства пользователей преимуществом коммутатора является пассивное охлаждение. Отсутствие вентиляторов позволяет устройству работать бесшумно. Необходимую эффективность отвода тепла помогает гарантировать металлический корпус. Потребляемая мощность коммутатора иллюзорна: величина данного показателя составляет 1.6 Вт. Отслеживание состояния коммутатора осуществляется с помощью светодиодных индикаторов. Коммутатор Tenda TEF1005D рассчитан на эксплуатацию при положительной температуре (верхний предел которой составляет 45 °C). Максимально допустимая относительная влажность – 90 %. Коммутатор может устанавливаться на стену. Допустимо и настольное размещение. Размеры коммутатора – 100x64x23 мм.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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