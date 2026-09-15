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Коммутатор Tenda TEF1005D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEF1005D

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda TEF1005D - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1005D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEF1005D
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
100x23x64
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, г.
230

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1005D

Неуправляемый 5-портовый 100-мегабитный коммутатор Tenda TEF1005D рассчитан на эксплуатацию дома или в небольшом офисе. Особенностью модели является наличие грозозащиты. Внутренняя пропускная способность коммутатора, составляющая 1 Гбит/с, достаточна для реализации скоростного потенциала всех портов, работающих с полной загрузкой. Размер таблицы MAC-адресов – 1000 записей. Важным для большинства пользователей преимуществом коммутатора является пассивное охлаждение. Отсутствие вентиляторов позволяет устройству работать бесшумно. Необходимую эффективность отвода тепла помогает гарантировать металлический корпус. Потребляемая мощность коммутатора иллюзорна: величина данного показателя составляет 1.6 Вт. Отслеживание состояния коммутатора осуществляется с помощью светодиодных индикаторов. Коммутатор Tenda TEF1005D рассчитан на эксплуатацию при положительной температуре (верхний предел которой составляет 45 °C). Максимально допустимая относительная влажность – 90 %. Коммутатор может устанавливаться на стену. Допустимо и настольное размещение. Размеры коммутатора – 100x64x23 мм.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1005D




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
100x23x64
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый 5-портовый 100-мегабитный коммутатор Tenda TEF1005D рассчитан на эксплуатацию дома или в небольшом офисе. Особенностью модели является наличие грозозащиты. Внутренняя пропускная способность коммутатора, составляющая 1 Гбит/с, достаточна для реализации скоростного потенциала всех портов, работающих с полной загрузкой. Размер таблицы MAC-адресов – 1000 записей. Важным для большинства пользователей преимуществом коммутатора является пассивное охлаждение. Отсутствие вентиляторов позволяет устройству работать бесшумно. Необходимую эффективность отвода тепла помогает гарантировать металлический корпус. Потребляемая мощность коммутатора иллюзорна: величина данного показателя составляет 1.6 Вт. Отслеживание состояния коммутатора осуществляется с помощью светодиодных индикаторов. Коммутатор Tenda TEF1005D рассчитан на эксплуатацию при положительной температуре (верхний предел которой составляет 45 °C). Максимально допустимая относительная влажность – 90 %. Коммутатор может устанавливаться на стену. Допустимо и настольное размещение. Размеры коммутатора – 100x64x23 мм.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Коммутатор Tenda TEF1005D - купить по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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