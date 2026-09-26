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Коммутатор OSNOVO SW-5F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор OSNOVO SW-5F

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Коммутатор OSNOVO SW-5F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740865
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор SW-5F, блок питания AC230V/DC12V(1А), руководство по эксплуатации, упаковка.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
100

Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-5F

Компактный 5-портовый неуправляемый коммутатор OSNOVO весом всего 200 граммов — идеальное решение для тех, кто ценит простоту и надежность. Настольный форм-фактор не займёт много места, а базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек отлично подойдет для офиса или дома. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов до 2000 записей, что обеспечивает гибкость при подключении нескольких устройств. Нет поддержки PoE — только чистая классика подключения и работа без лишних сложностей.



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Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO SW-5F




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор SW-5F, блок питания AC230V/DC12V(1А), руководство по эксплуатации, упаковка.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 5-портовый неуправляемый коммутатор OSNOVO весом всего 200 граммов — идеальное решение для тех, кто ценит простоту и надежность. Настольный форм-фактор не займёт много места, а базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек отлично подойдет для офиса или дома. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов до 2000 записей, что обеспечивает гибкость при подключении нескольких устройств. Нет поддержки PoE — только чистая классика подключения и работа без лишних сложностей.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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