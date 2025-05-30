Коммутатор TP-Link LS1008 8 ports
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
8 портов 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование, Auto-MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
124,6х48,7х22,8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х5
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор TP-Link LS1008 8 ports
Неуправляемые коммутаторы TP-Link Litewave обеспечивают простой и недорогой способ расширения проводной сети. Они надёжны и просты в использовании. С этими не требующими настройки коммутаторами вы обеспечите моментальный доступ в сеть множеству устройств. Благодаря поддержке Auto-MDI/MDIX можно не беспокоиться о типе используемого кабеля.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
8 портов 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование, Auto-MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
124,6х48,7х22,8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Страна производитель
Китай
Неуправляемые коммутаторы TP-Link Litewave обеспечивают простой и недорогой способ расширения проводной сети. Они надёжны и просты в использовании. С этими не требующими настройки коммутаторами вы обеспечите моментальный доступ в сеть множеству устройств. Благодаря поддержке Auto-MDI/MDIX можно не беспокоиться о типе используемого кабеля.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, привезли мгновенно
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Маленький ,компактный.
Коммутатор TP-Link LS1008 8 ports - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS1008 8 ports
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, привезли мгновенно
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Маленький ,компактный.