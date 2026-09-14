Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E
Коммутатор D-Link — это высококачественное устройство, предназначенное для эффективной организации локальной сети. Этот неуправляемый коммутатор функционирует на уровне L2, обеспечивая надежное соединение и быструю передачу данных со скоростью до 100 Мбит/сек. Он оснащен 8 портами RJ45, что позволяет подключать множество устройств одновременно, делая его идеальным выбором для офиса или дома. Особенностью данного устройства является поддержка технологии PoE в стандартах 802.3af, 802.3at и 802.3bt, что даёт возможность передавать электроэнергию одновременно с данными через Ethernet-кабель. Это значительно упрощает установку оборудования, так как исключает необходимость в отдельной электросети для питания устройств. Коммутатор также оборудован 2 портами SFP, обеспечивающими гибкость при подключении различных устройств и модулей. Благодаря компактному настольному форм-фактору, этот коммутатор легко интегрируется в любое рабочее пространство. Вес устройства составляет всего 0,07 кг, что делает его не только функциональным, но и легким в установке. Размер таблицы MAC адресов достигает 1000, что позволяет эффективно управлять сетевыми соединениями и поддерживать стабильную работу сети. Бренд D-Link гарантирует высокое качество и надежность, что подтверждено многолетним опытом в производстве сетевого оборудования.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS1005 5 ports
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SF1005D
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1008C/C1A
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-P
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SF1008D
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-108P-1000-S
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1000-8T
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1005A/G1A
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитКоммутатор Tenda SG108
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 190 руб.295 руб. в СплитКоммутатор Mercusys (MS105GS)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитКоммутатор Netis ST3108GC
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1005D
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1008C/F6/E