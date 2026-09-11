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Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D

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Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D - фото 1
Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D - фото 1
  • Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72433
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D
880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
120

Описание товара Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D

Имеет 5 портов 10/100Mбит/с RJ45 с автосогласованием скорости.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Имеет 5 портов 10/100Mбит/с RJ45 с автосогласованием скорости.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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