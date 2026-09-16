Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1005C/C2A
Коммутатор DES-1005C с 5 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Установка Plug-and-play Коммутатор DES-1005C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в домашней сети или сети офиса можно совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1005C поддерживает функцию энергосбережения. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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