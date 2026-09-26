Коммутатор Cudy GS105U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740839
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
130
Описание товара Коммутатор Cudy GS105U
Cudy — это компактный настольный коммутатор уровня L2 с пятью портами RJ45, обеспечивающими базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Благодаря неуправляемому типу, устройство максимально просто в использовании — не требует сложной настройки и мгновенно готово к работе. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей делает его подходящим для небольших офисов и домашних сетей. Поддержка PoE отсутствует, что дополнительно снижает энергопотребление. Идеальный вариант, если важна надежная и быстрая проводная сеть без лишних сложностей.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Cudy — это компактный настольный коммутатор уровня L2 с пятью портами RJ45, обеспечивающими базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Благодаря неуправляемому типу, устройство максимально просто в использовании — не требует сложной настройки и мгновенно готово к работе. Размер таблицы MAC-адресов на 2000 записей делает его подходящим для небольших офисов и домашних сетей. Поддержка PoE отсутствует, что дополнительно снижает энергопотребление. Идеальный вариант, если важна надежная и быстрая проводная сеть без лишних сложностей.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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