Коммутатор Cudy FS108D
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy FS108D
Настольный коммутатор Cudy — это универсальное решение для быстрой организации локальной сети. Восемь портов RJ45 с поддержкой скорости 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают мгновенный обмен данными и подходят для разных сценариев: будь то офис, домашний компьютерный уголок или видеонаблюдение. Благодаря весу всего 191 грамм устройство буквально не ощущается на рабочем столе и легко переносится при необходимости. L2-уровень гарантирует базовые сетевые функции без лишней сложности, а неуправляемый тип позволяет подключаться без настройки. Таблица на 2000 MAC-адресов помогает стабильно работать даже в насыщенной сети. Идеально для тех, кто ценит простоту и стабильность без поддержки PoE.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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