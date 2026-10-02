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Коммутатор Mercusys MS108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS108

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
8
  • Коммутатор Mercusys MS108 - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS108 - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS108 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mercusys MS108
490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
руководство по эксплуатации; блок питания
Количество портов RJ45
8
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х6
Вес, г.
180

Описание товара Коммутатор Mercusys MS108

Коммутаторы Mercusys — это надежное и простое в использовании сетевое оборудование, предназначенное для расширения вашей локальной сети. Данная модель оснащена 8 LAN портами, которые обеспечивают стабильное и быстрое подключение множества устройств. Основной отличительной особенностью данных коммутаторов является их неуправляемый тип, что позволяет легко интегрировать их в уже существующую сеть без дополнительной настройки. Это идеальный выбор для домашних сетей или малых офисов, где необходимо расширить возможности подключения. Коммутатор оснащен таблицей MAC адресов размером 2048, что позволяет эффективно управлять и обрабатывать входящие и исходящие данные. Компактный и легкий дизайн с весом всего 0,2 кг делает его идеальным решением для настольного размещения или установки в труднодоступных местах. Бренд Mercusys славится своей надежностью и доступностью, обеспечивая качественное соединение для ваших сетевых нужд.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS108




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
руководство по эксплуатации; блок питания
Количество портов RJ45
8
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Mercusys — это надежное и простое в использовании сетевое оборудование, предназначенное для расширения вашей локальной сети. Данная модель оснащена 8 LAN портами, которые обеспечивают стабильное и быстрое подключение множества устройств. Основной отличительной особенностью данных коммутаторов является их неуправляемый тип, что позволяет легко интегрировать их в уже существующую сеть без дополнительной настройки. Это идеальный выбор для домашних сетей или малых офисов, где необходимо расширить возможности подключения. Коммутатор оснащен таблицей MAC адресов размером 2048, что позволяет эффективно управлять и обрабатывать входящие и исходящие данные. Компактный и легкий дизайн с весом всего 0,2 кг делает его идеальным решением для настольного размещения или установки в труднодоступных местах. Бренд Mercusys славится своей надежностью и доступностью, обеспечивая качественное соединение для ваших сетевых нужд.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
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Коммутатор Mercusys MS108 - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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