Коммутатор Tenda S108
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda S108
S108 – настольный коммутатор, специально предназначенный для дома, офиса, небольшого отеля и т.п. 8*10/100 портов с автосогласованием и полной дуплексной скоростью до 200 Мбит/с обеспечивают быстрый доступ в Интернет. Функция Plug-and-play позволяет легко настроить коммутатор независимо от того, насколько вы технологически подкованы или опытны, S108 очень прост и интуитивно понятен. Благодаря ультракомпактной конструкции S108 можно разместить на столе или на стене – в любом месте, где хочется, и несложно перемещать. Совместимость S108 с компьютером, принтером, смарт телевизорами, NAS, игровой консолью, IP-камерами поможет использовать все возможности вашей домашней сети.
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Теги товара: Коммутаторы 8 портов, Неуправляемые коммутаторы
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