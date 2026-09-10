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Коммутатор Tenda S108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda S108

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Коммутатор Tenda S108 - фото 3
Коммутатор Tenda S108 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Tenda S108 - фото 1
  • Коммутатор Tenda S108 - фото 2
  • Коммутатор Tenda S108 - фото 3
  • Коммутатор Tenda S108 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407746
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
8 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х8
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор Tenda S108

S108 – настольный коммутатор, специально предназначенный для дома, офиса, небольшого отеля и т.п. 8*10/100 портов с автосогласованием и полной дуплексной скоростью до 200 Мбит/с обеспечивают быстрый доступ в Интернет. Функция Plug-and-play позволяет легко настроить коммутатор независимо от того, насколько вы технологически подкованы или опытны, S108 очень прост и интуитивно понятен. Благодаря ультракомпактной конструкции S108 можно разместить на столе или на стене – в любом месте, где хочется, и несложно перемещать. Совместимость S108 с компьютером, принтером, смарт телевизорами, NAS, игровой консолью, IP-камерами поможет использовать все возможности вашей домашней сети.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda S108




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.3x (Flow control)
Порты
8 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
S108 – настольный коммутатор, специально предназначенный для дома, офиса, небольшого отеля и т.п. 8*10/100 портов с автосогласованием и полной дуплексной скоростью до 200 Мбит/с обеспечивают быстрый доступ в Интернет. Функция Plug-and-play позволяет легко настроить коммутатор независимо от того, насколько вы технологически подкованы или опытны, S108 очень прост и интуитивно понятен. Благодаря ультракомпактной конструкции S108 можно разместить на столе или на стене – в любом месте, где хочется, и несложно перемещать. Совместимость S108 с компьютером, принтером, смарт телевизорами, NAS, игровой консолью, IP-камерами поможет использовать все возможности вашей домашней сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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